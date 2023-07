Vonovia-Aktie: Eine erfolgreiche Investition!

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

In den zurückliegenden Wochen gelang es der Vonovia-Aktie, eine Fundamentbildung zu vollziehen. Obwohl sich die Aktienwerte seit den Tiefstständen im April 2023 in einer schwankenden Bewegung befanden, wurde aus der Perspektive des Chartanalysten ein möglicher Ausbruch nach oben begünstigt. Es entstand ein steigendes Momentum – Rückschläge wurden kompensiert. Zusätzlich formte sich in jüngster Vergangenheit eine invers ausgeprägte Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Kursverlauf, welche auf eine Fundamentbildung hindeutet und dynamisch nach oben verlassen wurde.

Der Abwärtstrend der Vonovia-Aktie wird beleuchtet

Mit den aktuellen Kursanstiegen prüft das Wertpapier seine immer noch bestehende Abwärtsbewegungslinie, die seit Beginn 2022 besteht. Dennoch sehen Finanzexperten bei einem Preisniveau von etwa 21 Euro weiterhin...