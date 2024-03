Vonovia-Aktie: Das Drama!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Einen dramatischen Absturz erlebte am Freitag zum Abschluss der Woche die Vonovia. Die Aktie verlor in etwa 10,5 % – an einem einzigen Tag. Die Notierungen sind regelrecht abgeschmiert, der bisherige Aufwärtstrend hat damit einen gehörigen Dämpfer erhalten. Die Aktie hat unter der Präsentation der Zahlen gelitten. Es ging um das 4. Quartal und damit letztlich auch um das gesamte Jahr. Der Titel hat mit diesem Minus an den Börsen ausgehend von fast 20 Mrd. Euro nun einen Abschlag um ca. 2 Mrd. Euro mitnehmen müssen – das ist ein klarer Misstrauensantrag der Märkte.

Vonovia: Abschreibungen

Das Unternehmen hat im Immobilienbestand kräftige Abschreibungen hinnehmen müssen. Es kam zum Rekordverlust von 6,29 Milliarden Euro für das gesamte Jahr. Im Jahr zuvor waren es -643,8 Millionen Euro gewesen. Die Börsen haben diesen Verlust nicht akzeptieren wollen – auch wenn er nicht dem operativen Geschäft, sondern vor allem den Abschreibungen zuzuschreiben war. Dennoch: Es gibt auch Stimmen, die davon ausgehen, dass die Notierungen zu stark gesunken sind!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Vonovia-Analyse von 16.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Vonovia jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Vonovia Aktie

Vonovia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...