Vonovia-Aktie: Diese Entscheidung war wichtig!

Vonovia hat am Donnerstag an den Märkten mit dem Minus von -2 % ein Zeichen gesetzt. Die Märkte wollen offenbar nicht sehen, dass die Immobilienmärkte wieder Boden unter den Füßen gewinnen. Die Kaufzurückhaltung der Investoren dürfte indes einen Grund haben: Die Zinsen sind in den USA nicht mehr gesunken – nachdem die Märkte darauf gesetzt hatten, dass die Fed die Zinsen senkt. Das ist auch ein Signal an die EU – in der Euro-Zone werden die Zinsen ggf. auch noch stabil bleiben. Das heißt aktuell: Die Immobilienmärkte werden in der Erholungsphase wieder gestört.

Vonovia: Die Zinsen sind es!

Aktuell ist ein Unternehmen wie Vonovia zudem noch nicht gesund – es wird im laufenden Jahr Geld verlieren. Dennoch: Die Verluste werden mit ca. -760 Millionen Euro wohl deutlich geringer ausfallen als noch im Vorjahr bei gut -6 Mrd. Euro. Der noch sichtbare Aufwärtstrend hat also letztlich zumindest wirtschaftlich gute Gründe.

