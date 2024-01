Vonovia Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Vonovia, so ergibt sich, dass die Aktie momentan überkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 78,48 Punkte und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Vonovia weder überkauft noch überverkauft und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation, zeigt sich, dass die Stimmung für Vonovia in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass Vonovia in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Auch die thematisierten Themen rund um den Wert waren vorwiegend negativ. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht" und es wurden insgesamt 7 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Abschließend zur technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Vonovia bei 21,21 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 27,1 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +27,77 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 25,5 EUR einen Abstand von +6,27 Prozent, was zu einer Gesamtnote "Gut" führt.