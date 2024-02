Vonovia Aktie: Aus und vorbei!

Die technische Analyse der Vonovia-Aktie zeigt interessante Entwicklungen auf. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, ergibt sich ein Wert von 22,48 EUR. Dies steht im starken Kontrast zum aktuellen Schlusskurs von 25,77 EUR, was einem Unterschied von +14,64 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Interessanterweise verändert sich das Bild jedoch, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Hier liegt der Wert bei 27,41 EUR, was dazu führt, dass der letzte Schlusskurs darunter liegt (-5,98 Prozent). Daher erhält die Aktie in diesem Fall eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Vonovia-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Bei der Vonovia liegt der RSI bei 84,53, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung von "Schlecht" nach sich zieht. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58 und wird als Indikator für eine neutrale Situation gewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz ergibt sich ebenfalls ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität rund um die Aktie zeigt nur wenig Aktivität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Jedoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Wert für die Vonovia-Aktie in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt hingegen ein überwiegend negatives Bild. Die Nutzer haben in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Vonovia-Aktie in verschiedenen Kategorien unterschiedlich bewertet wird, was zu einer insgesamt gemischten Einschätzung führt.