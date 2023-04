Vonovia Aktie: Analysten sind happy

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Vonovia-Aktie ist am Mittwoch gestiegen, nachdem das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung am Südewo-Immobilienportfolio für eine Milliarde Euro an den US-Finanzinvestor Apollo verkauft hat. Das gesamte Wohnungsportfolio wurde mit einem Wert von 3,3 Milliarden Euro bewertet, was einem Abschlag von 5 Prozent auf den am 31. Dezember 2022 ermittelten fairen Wert (Fair Value) der Südewo entspricht. Goldman Sachs beließ den DAX-Titel mit einem Kursziel von 37,30 Euro auf der „Conviction Buy List“.

Die Veräußerung ist ein wichtiger Schritt beim geplanten Bestandsabbau und generiert rund die Hälfte der für das Gesamtjahr im Rahmen von Veräußerungen geplanten Barmittelzuflüsse. Das Geld soll für den Schuldenabbau verwendet werden, um das Verhältnis von Kreditbetrag zum Verkehrswert des Immobilienportfolios (LTV) um einen...