Vonovia-Aktie: Analysten sehen Kurspotenzial von +67,49%

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Vonovia AG hat am gestrigen Handelstag an der Börse eine Kursentwicklung von -1,56% verzeichnet. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben jedoch ein Plus von +0,41%. Der Markt scheint daher aktuell relativ neutral gestimmt zu sein.

Doch was denken die Bankanalysten? Im Durchschnitt halten sie ein mittelfristiges Kursziel bei 30,60 EUR für realistisch. Sollten sie Recht behalten, bietet sich den Investoren damit eine Gelegenheit zur Gewinnmaximierung in Höhe von +67,49%.

Aktuell empfehlen sechs Analysten einen starken Kauf und elf weitere setzen auf das Rating “Kauf”. Sechs Experten positionieren sich mit einem “halten” und drei raten zum Verkauf der Aktie. Insgesamt ist demnach noch immer eine überwiegende Mehrheit (65,38%) positiv gestimmt.

Zusätzlich bleibt das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unverändert bei...