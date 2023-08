Vonovia Aktie: Analysten erwarten steigenden Kurs trotz rückläufigem Gewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Vonovia Aktie hat in den letzten Monaten eine starke Performance gezeigt und konnte sich gut halten. Derzeit liegt der Kurs über dem Gleitenden Durchschnitt 50, was ein positives Signal ist. Die Analysten sind daher optimistisch und erwarten in den nächsten 12 Monaten einen weiteren Anstieg des Aktienkurses auf rund 30,00 EUR.

Aktionäre, die jetzt noch einsteigen wollen, könnten also von einer positiven Entwicklung profitieren. Doch es bleibt abzuwarten, ob die Quartalszahlen diese Erwartungen bestätigen können. Ein Umsatzplus wird erwartet, jedoch soll der Gewinn leicht rückläufig sein im Vergleich zum Vorjahr.

Es bleibt spannend zu sehen, wie Aktionäre auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen reagieren werden. Eine genaue Prognose ist schwierig zu treffen, da viele Faktoren den Aktienkurs beeinflussen können. Doch...