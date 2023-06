Vonovia-Aktie: Analyse und Prognose der kommenden Kursentwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Immer wieder gibt es Aktien, bei denen Expertenprognosen und Realität nicht so recht übereinstimmen. Ein Paradebeispiel hierfür sind derzeit die Anteilsscheine von Vonovia. Diese haben in den vergangenen Monaten stark an Wert eingebüßt und notieren aktuell mit 17,75 Euro nur wenig über dem 52-Wochen-Tief von 15,27 Euro.

Trotz des desaströsen Chartverlaufs zeigen sich Analysten jedoch äußerst optimistisch. Fast alle im Mai abgegebenen Prognosen vergeben für den Titel eine eindeutige Kaufempfehlung. Lediglich die Deutsche Bank nimmt eine neutrale Position ein, stellt aber gleichzeitig ein Kursziel von 27 Euro in Aussicht – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von mehr als 50 Prozent.

Die zahlreichen Probleme der Vonovia-Aktie

Warburg Research zeigt sich sogar noch optimistischer und erwartet mit einem Kursziel von 38,60 Euro...