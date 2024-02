Vonovia Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktie von Vonovia wird von Analysten derzeit als unterbewertet eingestuft, und das wahre Kursziel liegt nach ihren Berechnungen etwa 14,48% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 21.02.2024 verzeichnete Vonovia einen Kursanstieg von 0,56%. Das Kursziel des Unternehmens liegt bei 30,60 EUR, und das Guru-Rating bleibt stabil bei 3,86.

Marktstimmung und Analystenmeinungen

Die Kursentwicklung der letzten fünf Handelstage zeigt einen Anstieg von insgesamt 0,79%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ neutral gestimmt ist.

Die Analysten in den Bankhäusern teilen diese Einschätzung größtenteils. Das durchschnittliche Kursziel von 30,60 EUR wird von den meisten Bankanalysten geteilt. Dabei sehen 8 Analysten die Aktie als starken Kauf an, 13 Analysten als Kauf und 4 Experten stufen sie als “halten” ein. Lediglich 1 Analyst empfiehlt einen Verkauf und 2 Experten sind sogar der Meinung, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte. Insgesamt sind also 75,00% der Analysten zumindest noch optimistisch.

Ausblick

Trotz des neutralen Trends der letzten Zeit bleibt die Mehrheit der Analysten optimistisch hinsichtlich des Kurspotenzials von Vonovia. Das Guru-Rating, ein bewährter Trend-Indikator, bestätigt ebenfalls die positiven Einschätzungen, indem es weiterhin auf einem stabilen Niveau bleibt.

Die Aktien von Vonovia scheinen also laut den Experten eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit zu bieten, wobei das Kursziel deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Kursentwicklung in Zukunft gestalten wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Vonovia-Analyse von 21.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Vonovia jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Vonovia Aktie

Vonovia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...