Vonovia Aktie: Alles andere als uninteressant …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Vonovia ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 der Vonovia-Aktie beträgt 37,57, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 29,99 liegt, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich für den Relative Strength Indikator insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität bei Vonovia ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs der Vonovia von 27,73 EUR eine Entfernung von +33,77 Prozent vom GD200 (20,73 EUR), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 24,1 EUR, was einen Abstand von +15,06 Prozent zum Aktienkurs bedeutet und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Vonovia-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Vonovia von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu 5 Schlecht-Signalen führte. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.