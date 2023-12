Vonovia ADR Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Vonovia-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 20,67 EUR verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 28,51 EUR weicht um +37,93 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 23,87 EUR unter dem letzten Schlusskurs (+19,44 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Vonovia-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen ergibt jedoch eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund vorwiegend positiver Themen in den Diskussionen. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 5 schlechte und 1 gute Handelssignale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vonovia-Aktie liegt bei 27,18, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt mit 28 im Bereich einer überverkauften Situation und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird diese Kategorie daher mit "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Vonovia keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Jedoch wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Vonovia für diese Kategorie daher ein "Gut"-Rating.