Vonovia ADR Aktie: Was wird das noch werden?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Vonovia hat sich in den letzten zwei Wochen verschlechtert, wie aus sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt überwog die negative Kommunikation an sechs Tagen, während an vier Tagen positive Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung aufgrund des Anleger-Sentiments.

Die automatischen Analysen der Kommunikation deuten darauf hin, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Aus diesem Grund erhält Vonovia auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) der Vonovia einen Wert von 42,51, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,15 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ergab sich keine signifikante Veränderung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vonovia-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating aufgrund von Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass die Vonovia-Aktie sowohl auf Basis des längerfristigen 200-Tages-Durchschnitts als auch des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 20,93 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 28,82 EUR liegt. Dies stellt eine Abweichung von +37,7 Prozent im Vergleich dar. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (24,66 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+16,87 Prozent Abweichung). Insgesamt wird Vonovia somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating bewertet.