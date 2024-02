Vonovia ADR Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI-Wert der Vonovia liegt bei 84,53, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 58, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse der Stimmung der Anleger gegenüber Vonovia ergab vorwiegend negative Kommentare und Themen in den sozialen Medien in den letzten zwei Tagen. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine schlechte Bewertung aufgrund von neun berechneten Signalen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vonovia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 22,48 EUR liegt, was zu einer positiven Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt jedoch 27,41 EUR, was zu einer negativen Bewertung führt, und die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen wird.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte nur wenig Aktivität bei der Vonovia-Aktie, was zu einer negativen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war positiv und führte zu einer positiven Gesamtbewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Vonovia-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysemethoden.