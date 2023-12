Vonovia ADR Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. In Bezug auf die Vonovia-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 26, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Entwicklung und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Gesamtanalyse der RSIs liefert somit ein "Gut"-Rating für Vonovia.

In den letzten zwei Wochen wurde Vonovia von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Hingegen wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft, wobei die Redaktion 4 schlechte Signale herausgefiltert hat und daher eine "Schlecht" Empfehlung ausspricht.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Aufschlüsse über das Bild einer Aktie. Bei Vonovia konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat in den letzten Wochen abgenommen, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Vonovia daher auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Vonovia aktuell bei 20,8 EUR verläuft, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand des Aktienkurses von 28,24 EUR zum GD200 beträgt +35,77 Prozent. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) erhält die Vonovia-Aktie mit einem Abstand von +16,17 Prozent ein "Gut"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse ebenfalls "Gut".