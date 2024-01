Vongroup-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Vongroup-Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf einer Analyse von Kommentaren und Befunden in sozialen Medien. In Bezug auf die Branchenentwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 5 Prozent erzielt, was 39,13 Prozent über dem Durchschnitt im Immobiliensektor liegt. Im Bereich der Verbraucherfinanzierung liegt die Rendite von Vongroup sogar 39,67 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vongroup-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis ein neutrales Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Selbst bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage wird die Vongroup-Aktie mit einem neutralen Rating versehen.

Insgesamt wird die Vongroup-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren wie Stimmung, Branchenvergleich, RSI und technischer Analyse als neutral bewertet.