Vongroup Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten zwei Wochen wurde die Vongroup von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Immobiliensektor liegt die Rendite der Vongroup bei -1,75 Prozent, was mehr als 36 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Verbraucherfinanzierung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -38,33 Prozent, wobei die Vongroup mit 36,58 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Vongroup im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,62 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieses niedrigeren Ertrags wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Auf fundamentaler Basis ist die Vongroup im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Verbraucherfinanzierung) aus Sicht der Redaktion unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie liegt bei 5,32, was einem Abstand von 84 Prozent zum Branchen-KGV von 32,57 entspricht. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.