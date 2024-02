Vongroup Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Vongroup-Aktie zeigt sich aufgrund verschiedener Kriterien in einem gemischten Bild. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert mit 5,32 unter dem Branchendurchschnitt, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt der Abstand jedoch 84 Prozent, da der Branchendurchschnitt bei 32 liegt. Dies lässt die Aktie als "günstig" erscheinen und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Vongroup-Aktie mit 0,28 HKD derzeit -3,45 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -3,45 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite der Vongroup-Aktie liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,66 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Vongroup-Aktie eine Rendite von -1,75 Prozent erzielt, was im Sektor "Immobilien" 36,52 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Verbraucherfinanzierung" liegt die Aktie sogar um 36,75 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.