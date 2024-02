Mit Vonex wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Vonex zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark und es ist deutlich weniger Aktivität zu sehen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Vonex-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 85, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis mit 62,96 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Vonex.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Vonex in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. In den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Diskussionen jedoch vor allem von negativen Themen geprägt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Vonex insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Vonex derzeit als "Schlecht" einzustufen ist, da der Kurs der Aktie um -20 Prozent über dem GD200 verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage zeigt eine Abweichung von -20 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".