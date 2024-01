Vonex Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Analyse von Vonex ergibt interessante Einblicke in die langfristige Stimmung und Performance der Aktie. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was auf einen "Neutral"-Wert hindeutet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Vonex-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 12,5, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 39,29 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Vonex-Aktie (0,026 AUD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,03 AUD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (0,02 AUD) über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Vonex ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.