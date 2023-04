Von null zum High Performer im ersten Audit - familie redlich von Sustainable Meetings Berlin auditiert

Berlin (ots) -familie redlich hat erfolgreich das Erst-Audit des Zertifizierungsprogramms "Sustainable Meetings Berlin" durchlaufen und wurde direkt als High Performer ausgezeichnet.Das Audit - durchgeführt von trias consulting als unabhängiger Prüfstelle - beinhaltete eine gründliche Überprüfung der agenturübergreifenden Geschäftspraktiken, Prozesse und Dienstleistungen. Das Ziel war es, sicherzustellen, dass die Agentur nationalen, wie internationalen Standards in Bezug auf ethische Grundsätze, Umweltverträglichkeit und soziale Verantwortung entspricht."Wir sind sehr stolz auf dieses Ergebnis und dankbar für die Anerkennung unserer Bemühungen", sagt Andre Redlich, Vorsitzender des Vorstands familie redlich. "Für uns ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Trend, sondern eine Verpflichtung. Wir sind uns bewusst, dass wir als Unternehmen Verantwortung für die Umwelt und die Gesellschaft tragen und werden weiterhin hart daran arbeiten, unsere Prozesse und Dienstleistungen zu verbessern.""Die Ergebnisse des Audits waren beeindruckend. familie redlich erhielt in allen Kategorien mindestens hohe Bewertungen und konnte somit die Auszeichnung als High Performer erhalten. Die Agentur zeigt nicht nur ein hohes Engagement im Umweltmanagement, sondern vor allem auch eine starke soziale Verantwortung und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse seiner Mitarbeitenden und Kunden", so Martina Riediger, Geschäftsführerin trias consulting.Die vom Berlin Convention Office geschaffene Initiative "Sustainable Meetings Berlin" zielt darauf ab, das Nachhaltigkeitsmanagement in den Unternehmen der Berliner Veranstaltungswirtschaft zu unterstützen. Das Kriterien-Set "Agentur" adressiert alle Bereiche der verantwortungsbewussten Unternehmensführung, deren Reifegrad regelmäßig von unabhängigen Prüfer:innen bewertet wird: Governance & Unternehmensführung, Ökonomie, Ökologie und Soziales.Der vollständige Kriterienkatalog ist hier (https://about.visitberlin.de/alle-kriterien-im-ueberblick?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=pressemitteilung) einsehbar.Pressekontakt:Susan SaßPhone: +49 (0)159 01929894E-Mail: s.sass@familie-redlich.dewww.familie-redlich.deOriginal-Content von: Familie redlich AG Agentur für Marken und Kommunikation, übermittelt durch news aktuell