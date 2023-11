Von Roll Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Von Roll liegt das aktuelle KGV bei 25, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 28 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist Von Roll daher zum aktuellen Stand unterbewertet, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Was die Dividende betrifft, so liegt Von Roll mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektrische Ausrüstung (2,97 %) niedriger. Die Differenz von 2,97 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Von Roll im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,95 Prozent erzielt. Dies liegt 6,23 Prozent über dem Durchschnitt (3,71 Prozent) von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie"). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 2,52 Prozent, was bedeutet, dass Von Roll aktuell um 7,43 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Von Roll ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" hinsichtlich der Anleger-Stimmung.