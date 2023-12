Von Roll Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Aktienkurs von Von Roll hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Outperformance von +4,05 Prozent bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit 3,68 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Von Roll in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Von Roll-Aktie ein Durchschnitt von 0,82 CHF für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,83 CHF, was einer Abweichung von +1,22 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl im 200-Tages-Durchschnitt als auch im 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem jeweiligen Durchschnitt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien von Von Roll werden anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufwies. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Von Roll anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) bewertet. Mit einem KGV von 25,83 ist die Aktie 19 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (31,78), was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält Von Roll aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".