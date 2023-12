Von Roll Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Von Roll mit 25 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 25,83 Euro für jeden Euro Gewinn von Von Roll zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Elektrische Ausrüstung-Branche ist dies eine Unterbewertung um 18 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Von Roll eine Rendite von 9,95 Prozent, während ähnliche Aktien in der Branche nur um durchschnittlich 4,89 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +5,06 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Von Roll mit 4,66 Prozent über dem Durchschnittswert von 5,29 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird der Titel in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Die weichen Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigen, dass die Diskussionsintensität von Von Roll die übliche Aktivität im Netz aufweist. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Von Roll ein "Neutral"-Wert.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der für Von Roll aktuell bei 50 liegt, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch der RSI25-Wert von 56 signalisiert, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".