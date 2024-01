Von Roll Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Derzeit hat die Aktie von Von Roll ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25, was bedeutet, dass die Börse 25,83 Euro für jeden Euro Gewinn von Von Roll zahlt. Dies ist 21 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche, der bei 32 liegt, wodurch die Aktie als unterbewertet eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Von Roll derzeit bei 0,83 CHF, während die Aktie selbst bei 0,838 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,96 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,84 CHF, was zu einer weiteren neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor hat Von Roll im letzten Jahr eine Rendite von 9,95 Prozent erzielt, was 6,82 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt von 3,13 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt die Rendite von Von Roll mit 7,88 Prozent über dem Durchschnitt von 2,07 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie mit "gut" bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Von Roll wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung basierend auf dem KGV, der technischen Analyse, dem Branchenvergleich des Aktienkurses und der Stimmung und dem Buzz rund um die Aktie von Von Roll.