Von Null auf Hundert: Aktien, die aus dem Nichts zur Legende wurden!

Die Börse ist eine Bühne für spannende Geschichten von Unternehmen, die sich aus bescheidenen Anfängen zu wahren Legenden entwickelt haben. Diese Unternehmen haben es geschafft, aus dem Nichts ihre Marktkapitalisierung in kürzester Zeit exponentiell zu steigern.

Ihre Erfolgsgeschichten inspirieren Anleger auf der ganzen Welt und dienen als Beispiele für die atemberaubenden Möglichkeiten, die der Aktienmarkt bieten kann. Lasst uns heute einmal von einigen dieser Geschichten inspirieren und von ihnen lernen.

Die Tesla-Aktie: ein Paradebeispiel

Ein herausragendes Beispiel ist Tesla (WKN: A1CX3T). Anfangs wurde das Unternehmen skeptisch beäugt, weil Elektroautos als unpraktisch und unattraktiv galten.

Doch durch zielstrebige Forschung, technologische Innovation und bahnbrechende Modelle wie das Model S und das Model 3 gelang es Tesla, die Automobilbranche zu revolutionieren. Heute ist Tesla einer der wertvollsten Automobilhersteller der Welt. Die Aktien des E-Auto-Pioniers sind am Kapitalmarkt ein Paradebeispiel für enorme Renditen. Dem stehen aber auch hohe Volatilitäten gegenüber.

Amazon: Das dominierende E-Commerce Unternehmen

Ein weiterer erstaunlicher Aufstieg ist der von Amazon (WKN: 906866). Was als Online-Buchhandlung begann, entwickelte sich schnell zu einem globalen E-Commerce-Giganten.

Mit einem unermüdlichen Fokus auf Kundenzufriedenheit und einer breiten Produktpalette hat Amazon den digitalen Einzelhandelsmarkt im Sturm erobert. Heute ist das Unternehmen nicht nur der größte Online-Händler der Welt, sondern auch ein führender Akteur in den Bereichen Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Unterhaltungsmedien.

Netflix

Ein weiteres Unternehmen, das seinen Aufstieg zur Legende gemacht hat, ist Netflix (WKN: 552484). Anfangs als DVD-Verleih gestartet, entwickelte es sich schnell zu einem der weltweit führenden Streaming-Dienste für Filme und Fernsehsendungen.

Netflix agiert disruptiv, revolutioniert und ist heute eine der gefragtesten Entertainment-Plattformen mit 238 Millionen Abonnenten weltweit. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern ist das Unternehmen mit Sitz in Los Gatos (Kalifornien, USA) bereits profitabel.

Moderna

Aus dem Nichts zur Legende ist auch Moderna (WKN: A2N9D9) aufgestiegen. Gegründet als Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und -Therapien konzentriert, hat Moderna in den letzten Jahren für Furore gesorgt. Mit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie erlangte das Unternehmen weltweite Aufmerksamkeit, als es innerhalb kürzester Zeit einen hochwirksamen mRNA-Impfstoff gegen das Virus entwickelte.

Die bahnbrechende Technologie und die schnelle Zulassung des Impfstoffs machten Moderna zu einem Pionier in der medizinischen Forschung und leisteten einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie. Heute ist Moderna ein führendes Unternehmen im Bereich der biotechnologischen Innovation und hat einen lebensverändernden Einfluss auf die Gesundheitsbranche und die Gesellschaft insgesamt.

Fazit zu den Aktien

Diese Erfolgsbeispiele zeigen, dass es auf dem Aktienmarkt Unternehmen gibt, die aus dem Nichts kommen und die Welt verändern können. Sie zeigen auch, wie wichtig innovative Ideen, Beharrlichkeit und der Mut sind, neue Wege zu gehen.

Der Aktienmarkt bietet Anlegern zahlreiche Möglichkeiten, an solchen Erfolgsgeschichten teilzuhaben und von den Chancen dieser dynamischen und faszinierenden Welt zu profitieren. Aber es gibt auch Risiken. Diese waren für die Anleger der ersten Stunde enorm, denn sie mussten zeitweise mit dem Totalverlust ihres Investments rechnen.

Doch das Risiko hat sich am Ende ausgezahlt. Genau diese Erfolgsgeschichten braucht es am Kapitalmarkt, um nicht erfolgreiche Investments auszugleichen. Nur so werden im durchschnitt ansehnliche Renditen erzielt, die Anreize schaffen, Kapital für weitere Innovationen bereitzustellen.

Der Trick der Überrendite besteht nun darin, die ganz schlechten Investments zu meiden und diejenigen im Portfolio zu halten, die eine überdurchschnittliche Rendite erwirtschaften. Hierbei handelt es sich um ein äußerst Schwieriges Unterfangen. Eine sorgfältige Analyse kann aber helfen, solche Aktien aufzuspüren.

Der Artikel Von Null auf Hundert: Aktien, die aus dem Nichts zur Legende wurden! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Amazon. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon, Moderna, Netflix und Tesla.

Aktienwelt360 2023