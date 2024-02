Von Notz will Aufklärung von Taten der dritten RAF-Generation

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages, Konstantin von Notz (Grüne), hat anlässlich der Verhaftung der mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette die Aufklärung aller Taten der dritten Generation der Roten Armee Fraktion gefordert. "Die Waffenfunde in Klettes Wohnung lassen aufhorchen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben). "Wir müssen jetzt die exakten Ermittlungsergebnisse bezüglich dieser Waffen, aber auch aller anderen Beweisgegenstände abwarten."Ein Großteil der Taten der dritten Generation der RAF sei bis heute nicht aufgeklärt, so von Notz.

"Die Verhaftung von Klette ist ein Erfolg, der jetzt zur Aufklärung aller Hintergründe genutzt werden muss."Die Ermittler gaben an, in Klettes Wohnhaus unter anderem Sprengmittel, mehrere Waffen und eine Panzerfaustgranate gefunden zu haben. Darunter seien eine Kalaschnikow, eine Maschinenpistole und eine Kurzwaffe samt Munition, teilten das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen und die Staatsanwaltschaft Verden am Donnerstag mit.

