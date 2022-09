Von der Leyen will Anrufe ohne Mehrkosten in die Ukraine ermöglichen

STRASSBURG (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Anrufe und SMS ohne Zusatzkosten in die Ukraine ermöglichen. Konkret sagte sie in ihrer Rede zur Lage der Union am Mittwoch in Straßburg, dass die Ukraine in die EU-Zone für kostenloses Roaming aufgenommen werden soll. Damit wäre es für ukrainische Mobilfunkkunden möglich, auch ohne Zusatzkosten in der EU mobil im Netz zu surfen. Gleiches würde für EU-Verbraucher gelten, die in der Ukraine unterwegs sind. Innerhalb der EU ist Roaming seit Jahren kostenlos. Die Nutzung der eigenen Handys im EU-Ausland ohne zusätzliche Kosten ist eine der beliebtesten Erfolge der Europäischen Union. Erst Ende vergangenen Jahres hatte man sich darauf verständigt, die Regeln weitere zehn Jahre anzuwenden und sogar auszuweiten./mjm/DP/zb