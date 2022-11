Von der Leyen alarmiert über Explosion in Polen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat besorgt auf Berichten über angebliche Raketeneinschläge in Polen reagiert. "Ich bin alarmiert über Berichte über eine Explosion in Polen, nach einem massiven russischen Raketenangriff auf ukrainische Städte", schrieb von der Leyen auf Twitter. "Wir beobachten die Situation genau und stehen in Kontakt mit den polnischen Behörden, Partnern und Verbündeten." Auch EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola äußerte sich bestürzt.

Am Dienstag gab es nach Angaben aus Kiew heftigen Beschuss der Energieinfrastruktur in der Ukraine. Die Energielage sei kritisch, hieß es. "Es sind etwa 100 Raketen auf das Territorium der Ukraine abgefeuert worden", teilte der Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte, Jurij Ihnat, im Fernsehen mit.

Am Abend hatte Regierung in Polen nach unbestätigten Berichten über einen Raketeneinschlag im Grenzgebiet zur Ukraine eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrates einberufen. Ein Sprecher der Feuerwehr der Stadt Hrubieszow bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass bei eine Explosion im Ort Przewodow nahe der Grenze zur Ukraine zwei Menschen ums Leben kamen. Die Ursache für die Explosion sei noch ungeklärt./mjm/DP/he