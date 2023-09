Von der Leyen: Daten für Landwirtschaft intensiver nutzen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich für eine bessere Nutzung von Daten für die Landwirtschaft ausgesprochen. Die Qualität des Bodens sei sogar aus dem Weltraum sichtbar, sagte sie am Dienstag bei einer Konferenz der europäischen Christdemokraten mit Landwirten und Agrar-Experten in Brüssel. "Wir können seinen Gesundheitszustand, seine Feuchtigkeit und seine Fähigkeit, Wasser aufzunehmen, messen. Doch diese Informationen bleiben weitgehend ungenutzt", sagte von der Leyen in ihrer Videobotschaft. Hierzu sei jedoch teils bessere Infrastruktur nötig, etwa schnelles Internet auf dem Land.

Vor der in knapp neun Monaten anstehenden Europawahl wollen die Christdemokraten als Partei wahrgenommen werden, die sich besonders für die Interessen von Bäuerinnen und Bauern sowie ländliche Gegenden einsetzt. "Das ist unsere DNA, das ist es, wofür wir stehen", sagte der Vorsitzende der Christdemokraten im Europaparlament, Manfred Weber. Er kritisierte zugleich den ehemaligen EU-Klimakommissar Frans Timmermans. Dessen Abgang biete Chancen für die Landwirtschaft. Der Niederländer Timmermans hatte die EU-Kommission verlassen, um als Spitzenkandidat des rot-grünen Wahlbündnisses für die Parlamentswahl in seiner Heimat anzutreten. Er hatte sich mit den Christdemokraten zuletzt etwa über ein Naturschutzgesetz gestritten./mjm/DP/jha