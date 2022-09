Von Friendshoring und Reshoring bis zu Energie- und Ernährungsunsicherheit - neue Studie des Swiss Re Institute untersucht Versicherung in einer multipolaren Welt

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

* Umstrukturierung der Lieferkette wird bis 2026 33 Mrd. USD an Prämien für gewerbliche Schaden- und Unfallversicherungen generieren * Versicherungen für den Energiesektor dürften bis 2035 zusätzliche Prämien in Höhe von 237 Mrd. USD generieren * Prognosen zufolge werden sich die weltweiten Versicherungsprämien in der Landwirtschaft bis 2030 auf 80 Mrd. USD fast verdoppeln Zürich, 9. September 2022 - Die… Hier weiterlesen