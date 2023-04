Von der Energieschleuder zum Energiesparer: Wie eine Energieberatung hilft, das Eigenheim energieeffizienter zu gestalten

Mainz (ots) -Luca Arenz ist der Geschäftsinhaber der ARCenergie GmbH und Experte für Bauphysik. Der Fachplaner unterstützt Immobilienbesitzer gemeinsam mit seinem Team dabei, sämtliche Vorgaben in puncto Schall-, Wärme- und Brandschutz zielgerichtet umzusetzen. Darüber hinaus ist er einer der führenden Ansprechpartner im Bereich der Energieeffizienz. Erfahren Sie hier, wie eine Energieberatung dabei hilft, sein Eigenheim energieeffizienter zu gestalten.Eigentümer von älteren Immobilien wissen häufig nicht, welche Renovierungsmaßnahmen sie durchführen müssen. Die zu erwartenden Kosten sind unklar, ebenso wie das vorhandene Einsparpotenzial. Dabei ist vor allem der Energieverbrauch ein wichtiger Faktor bei der Bewertung einer Immobilie - gerade in den heutigen Zeiten. Es gilt also, bei den angestrebten Renovierungen nichts dem Zufall zu überlassen. "Blinden Aktionismus müssen Eigentümer unbedingt vermeiden, wenn sie ihre Immobilie energetisch sanieren möchten", erklärt Bauphysik-Experte Luca Arenz von der ARCenergie GmbH. Als Fachplaner unterstützt er Immobilienbesitzer im Rahmen seiner Energieberatung dabei, dauerhaft wertvolle Ressourcen einzusparen. Im Folgenden hat er verraten, wie Hauseigentümern eine Energieberatung dabei hilft, ihr Eigenheim energieeffizienter zu gestalten.1. Notwendige Maßnahmen einfach identifiziertWenn der Umbau zum Energiesparhaus oder Plusenergiehaus effizient gelingen soll, muss im ersten Schritt eine Bestimmung des Ist-Zustands der Immobilie durch einen erfahrenen Energieberater erfolgen. Dabei werden sämtliche Faktoren erfasst, die bei einer Renovierung zu beachten sind - etwa ein bestehender Denkmalschutz oder komplizierte Baustrukturen. Verzichten Hausbesitzer auf diese Bestandsaufnahme, lassen Probleme nicht lange auf sich warten.2. Vom optimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis profitierenErfahrene Energieberater ermitteln zusammen mit dem Kunden dessen individuelle Ziele und Wünsche. Hierzu gehört neben ökologischen Aspekten auch ein optimales Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen. Das individuelle Budget des Kunden spielt bei der Renovierung schließlich eine wichtige Rolle. Somit achtet ein erfahrener Energie-Experte stets darauf, sämtliche Maßnahmen mit Blick auf ihre Kosten, Nutzen und dem tatsächlichen Bedarf des Immobilienbesitzers zusammenzustellen.3. Die Vorteile einer detaillierten Planung werden ausgeschöpftIm Rahmen einer Renovierung sind viele Herausforderungen zu meistern. Ohne Unterstützung durch einen Experten können diese rasch zur Belastungsprobe werden. Aus diesem Grund ist eine Energieberatung auch so wichtig: Sie unterstützt Hausbesitzer dabei, ihre energetische Renovierung möglichst ressourcenschonend umzusetzen. Hierfür bedarf es den geschulten Blick auf alle relevanten Details einer Immobilie.Der Energieberater sammelt und analysiert aus diesem Grund bereits vorhandene Fotos, Pläne, Rechnungen, Angebote oder Gutachten. Ein Ortstermin ist ebenfalls unerlässlich, um Eigenheiten wie etwa die Dach- oder Bodenplattenstruktur sowie eventuelle Mängel des Hauses zu erfassen. Zusätzlich geht es darum, durch den Verzicht auf bestimmte Maßnahmen eventuelle Einsparpotenziale aufzudecken, um die für den Besitzer beste Lösung zu ermitteln - selbstverständlich ohne die Energieeffizienz und sonstige relevante Aspekte zu vernachlässigen.4. Getroffene Entscheidungen überzeugen langfristigIm Anschluss an den Ortstermin und an eine detaillierte Kundenbesprechung wird im Rahmen der Energieberatung der finale Ist-Zustand des Gebäudes erstellt. Zudem gilt es, die ursprüngliche Planung der Renovierungsmaßnahmen zu optimieren. Eigentümer haben jetzt die Möglichkeit, Kostenkalkulationen bei Architekten oder Bauunternehmen einzuholen. Optimale Entscheidungen für oder gegen eine Zusammenarbeit treffen sie dank der vorhergehenden Energieberatung. Darüber hinaus sind Eigentümer dazu in der Lage, langfristige Vor- und Nachteile ihrer bestehenden Sanierungsoptionen abzuwägen. Solide Fakten sowie das Expertenwissen des Energieberaters bilden die verlässliche Grundlage hierfür.Sie möchten Ihr Eigenheim energieeffizient renovieren, um langfristig wertvolle Ressourcen zu schonen? Melden Sie sich jetzt bei Luca Arenz (https://www.arcenergie.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:ARCenergie GmbHGeschäftsführer Luca Danilo ArenzAdresse: Mombacher Str. 4, 55122 MainzKontakt: Telefon: 06131 / 62 48 48E-Mail: info@arcenergie.deHRB 51096 beim Amtsgericht MainzPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: ARCenergie GmbH, übermittelt durch news aktuell