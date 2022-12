Von EUCOTTON gesponsert: Die Baumwollindustrie aus vier Ländern kommt auf der 5. Mediterranean Cotton Roads-Konferenz zusammen

Thessaloniki, Griechenland (ots/PRNewswire) -- Eine der wichtigsten Branchenveranstaltungen für die europäische Baumwollindustrie mit großen europäischen Einzelhandelsmarken fand in Thessaloniki (Griechenland) statt- Nach dem Erfolg der 36. Internationalen Baumwolltagung in Bremen wurde auch diese neue Veranstaltung von EUCOTTON mitgesponsertDie europäische Baumwolle ist eines der begehrtesten Materialien der Welt und wird für ihre Qualität geschätzt. Außerdem stammt sie aus gentechnikfreiem Saatgut und ihre Produktionstechniken entsprechen den EU-Richtlinien und -Verordnungen, wobei der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit liegt. Am 24. November hatten Vertreter verschiedener Ebenen der europäischen Baumwollhandelskette die Gelegenheit, diese Erfolgsgeschichte mit Kollegen aus den Teilnehmerländern auf der 5. Mediterranean Cotton Roads,, einer hochrangigen Konferenz in Thessaloniki (Griechenland), zu teilen. Die Branchenveranstaltung wurde von EUCOTTON, der von der European Cotton Alliance (ECA) durchgeführten und von der Europäischen Union kofinanzierten Werbekampagne, mit gesponsert.In seinen einleitenden Worten wies Antonios Siarkos, Präsident der ECA, darauf hin, dass „die EUCOTTON-Initiative die Identitätsmerkmale und die Besonderheiten der in Europa erzeugten Baumwolle verkörpert, wobei ihr hoher ökologischer und sozialer Wert im Vordergrund steht". Weitere wichtige Persönlichkeiten, die an der Eröffnung teilnahmen, waren Tim North, Erster Vizepräsident der International Cotton Association (ICA), und der griechische Minister für Mazedonien und Thrakien, Stavros Kalafatis.Anschließend standen Länderberichte und Diskussionen über verschiedene Themen, welche die Branche betreffen, auf dem Programm, und die EUCOTTON-Initiative wurde vorgestellt. Der Vortrag wurde von Ioulia Drosinou von der European Cotton Alliance gehalten, die betonte: „EUCOTTON ist ein systematischer Ansatz, um die Identitätswerte einer Branche zu vermitteln, die effizient arbeitet und die Leistung kontinuierlich zu verbessern sucht. Unsere Vision ist eine enge Zusammenarbeit mit der Textilkette."Am Morgen des 24. November hatten bereits über 50 Vertreter der europäischen Baumwoll- und Textilbranche an der EUCOTTON-Arbeitsgruppe im Museum für Byzantinische Kultur teilgenommen. Die Veranstaltungen finden im Anschluss an die 36. Internationale Baumwolltagung in Bremen statt, die ebenfalls von EUCOTTON gesponsert wird.INFORMATIONEN ZUR EUROPEAN COTTON ALLIANCE EUCOTTON ist eine ehrgeizige Werbekampagne der ECA, die darauf abzielt, den Bekanntheitsgrad der europäischen Baumwolle zu erhöhen und dabei insbesondere ihre Qualität und Nachhaltigkeit zu unterstreichen.Die European Cotton Alliance (ECA) ist ein Verband auf EU-Ebene, der durch die aktive Zusammenarbeit von Baumwollerzeugern und Industrieverbänden in den europäischen Erzeugerländern entstanden ist.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1966756/Antonios_Siarkos.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1966756/Antonios_Siarkos.jp)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/von-eucotton-gesponsert-die-baumwollindustrie-aus-vier-landern-kommt-auf-der-5-mediterranean-cotton-roads-konferenz-zusammen-301702056.htmlPressekontakt:Iván Fombella,PR und weltweite Kommunikation - Tactics Group +34 680 58 82 06 - ivan.fombella@thetacticsgroup.comOriginal-Content von: The European Cotton Alliance (ECA), übermittelt durch news aktuell