Von der Digitalisierung profitieren: Meine „einfache“ Top-Aktie mit 52 % Marktanteil!

Von der Digitalisierung zu profitieren ist ein cleveres Ziel. Smarte Investoren sollten bedenken, dass sie fast alle unsere Alltagsbereiche tangiert. Sogar der E-Commerce ist quasi eine Digitalisierung des Einkaufs, Telemedizin oder andere aufregende Geschäftsbereiche können noch folgen.

Bemerkenswert: Dieser Megatrend umfasst auch einfache Geschäftsbereiche und beinahe banale, alltägliche Dinge wie das Setzen einer Unterschrift. Zeit, diesem Prozess die Aufmerksamkeit zu widmen, die er verdient. Entsprechend ist meine heutige Top-Aktie ein Kandidat, der genau diese einfache, alltägliche Leistung in den Mittelpunkt rückt.

Digitalisierung der Unterschrift: Top-Aktie DocuSign

DocuSign (WKN: A2JHLZ) ist die Top-Aktie, die bei der Digitalisierung die Unterschrift ausgewählt hat. E-Signaturen sind der Megatrend, der sich durch die Wirtschafts- und Alltagswelt zieht und speziell seit der Corona-Pandemie an Momentum aufgenommen hat. Alleine im letzten Geschäftsjahr 2023 kam das Unternehmen auf einen Umsatz von 2,4 Mrd. US-Dollar. Das zeigt, dass der Megatrend-Markt wirklich relevant und gleichzeitig groß ist. Sowie auch, dass man mit dem Unterzeichnen von Dokumenten einen Milliardenmarkt begründen kann.

Dabei hat sich DocuSign frühzeitig in diesem Markt positioniert und wir können das Unternehmen als First-Mover bezeichnen. Das wiederum resultiert in einem Marktanteil von 52 % im globalen E-Signaturen-Segment, was als führend eingestuft werden kann. Konkurrenten existieren zwar unter anderem mit Adobe. Allerdings konzentrieren sich viele Konkurrenten auch auf andere Geschäftsbereiche, wodurch DocuSign quasi das Full-Service-Paket anbietet. Für mich eine gute Ausgangslage, um auch zukünftig überproportional zu profitieren.

Im Bereich der Digitalisierung ist die E-Signatur derart alltäglich, dass der heutige Umsatz von 2,4 Mrd. US-Dollar noch vergleichsweise wenig sein kann. Schätzungen gehen sogar davon aus, dass der Markt im Jahre 2030 bis auf 48 Mrd. US-Dollar anwachsen könnte. Selbst wenn DocuSign ein bisschen vom Marktanteil einbüßt (was ich nicht einmal für unbedingt wahrscheinlich halte) und diese Prognose zu ambitioniert ist, so könnte es noch eine große Chance geben. Ein Umsatzwachstum von zuletzt 14 % im vierten Quartal und von 19 % im Geschäftsjahr 2023 zeigen: Es gibt zwar ein zweistelliges Umsatzwachstum und mit einem solchen könnte die Neubewertung auf dem jetzt günstigeren Niveau passieren.

Nicht alles ist ideal!

Bei der Aktie von DocuSign lief zugegebenermaßen nicht alles ideal. Im Jahr 2022 kam es aufgrund von Fehlentscheidungen und insbesondere Fehlinvestitionen zu einem Wechsel auf der CEO-Position. Die Aktie korrigierte aufgrund dessen und eines langsameren Wachstums stärker. Trotzdem glaube ich: Der Megatrend ist intakt und die Wettbewerbsposition mit einem Marktanteil von 52 % ebenfalls. Mit diesen Konditionen ist das Unternehmen ideal positioniert, um vom Megatrend der Digitalisierung auf eine einfache, banale Art und Weise zu profitieren.

