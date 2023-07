Vom Lockdown zum Boom: Diese Aktie könnte bald abheben

Willkommen zu einer spannenden Reise in die schillernde Welt der Casino-Aktien. Heute möchte ich dich auf einen besonders glanzvollen Akteur hinweisen: Wynn Resorts (WKN: : 663244), den Betreiber von Luxus-Casinos und Resorts mit beeindruckenden Standorten in den Glücksspielmetropolen Las Vegas und Macau.

Die Aktie kletterte in diesem Jahr bereits um mehr als 25 %. Diese positive Dynamik wurde hauptsächlich durch die Aufhebung der chinesischen Covid-19-Reisebeschränkungen im Februar dieses Jahres angestoßen. Noch besser: Wynn Resorts hat mit seiner Performance nicht nur den breiteren S&P 500 Index, sondern auch den iShares MSCI China ETF (WKN: A12DPT) klar übertroffen.

Alle Wege führen nach Macau

Das Unternehmen arbeitet zurzeit zwar nicht profitabel, aber die Geschäfte in Las Vegas sehen nach wie vor hervorragend aus. Und es werden zusätzliche Casinos an verschiedenen Standorten geplant, um die Präsenz zu erweitern.

Macau ist jedoch der Dreh- und Angelpunkt für Wynns Erholungsstrategie. Vor der Covid-19-Pandemie im Jahr 2019 machten die Casinos dort etwa 70 % des Umsatzes von Wynn aus. 2022 sank dieser Anteil aufgrund der Pandemie auf nur 19 %. Aber lass dich davon nicht entmutigen. Im ersten Quartal 2023 hat sich die Situation bereits verbessert und Wynn Resorts hat in Macau wieder schwarze Zahlen geschrieben.

Die Bruttospieleinnahmen in der Region stiegen im April um 16 % auf 1,8 Mrd. US-Dollar – das ist der beste Monat seit Januar 2020. Die Auslastung der Hotels in Macau erreichte im gleichen Zeitraum 85 %.

Wynn Resorts strebt an, die Vorkrisenniveaus wieder zu erreichen, und das könnte sich auch in einer marktschlagenden Performance an der Börse niederschlagen. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Macau-Betriebe von Wynn im Jahr 2023 etwa 700 Mio. US-Dollar an EBITDA erwirtschaften würden. Das wäre die Hälfte der 1,4 Mrd. US-Dollar, die sie 2019 erwirtschaftet haben.

Während Macau unter Chinas strenger Covid-Politik litt, hat Las Vegas den Hauptteil der Last getragen. Trotzdem geht die Erholung in Las Vegas weiter. Das Las Vegas-Portfolio von Wynn Resorts meldete im ersten Quartal ein bereinigtes EBITDA von 232 Mio. US-Dollar – das ist ein neuer Rekord.

Allerdings könnte die makroökonomische Lage in den USA, einschließlich solcher Faktoren wie hoher Inflation, steigenden Zinssätzen, Bankenpleiten und einer möglichen Rezession, ein Risiko für die Las Vegas-Operationen darstellen. Aber bisher konnte nichts den Aufwärtstrend von Wynn Resorts stoppen, sagt CEO Billings.

Stärken und Chancen auf einen Blick

Starke Präsenz in Schlüsselmärkten: Wynn Resorts hat beeindruckende Standorte in den weltweit führenden Glücksspielmetropolen Las Vegas und Macau, was es zu einem wichtigen Akteur in der Casino-Branche macht.

Starke finanzielle Performance: Wynn Resorts hat im ersten Quartal 2023 in Macau wieder schwarze Zahlen geschrieben und ein bereinigtes EBITDA von 232 Mio. US-Dollar in Las Vegas gemeldet.

Expansion: Wynn Resorts plant, zusätzliche Casinos an verschiedenen Standorten zu eröffnen und baut ein neues Resort in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Aufhebung der Reisebeschränkungen: Die Aufhebung der chinesischen Covid-19-Reisebeschränkungen hat die positive Dynamik von Wynn Resorts angestoßen.

Erholung des Macau-Marktes: Die Bruttospieleinnahmen in der Region stiegen im April um 16 % auf 1,8 Mrd. US-Dollar – der beste Monat seit Januar 2020.

Mein Fazit

Wynn Resorts hat zudem noch mehr im Köcher. Es wird ein neues Resort in den Vereinigten Arabischen Emiraten gebaut – das Wynn Al Marjan Island Resort. Auch dieser Markt weckt Hoffnung auf Wachstum. Ich bin absolut optimistisch gestimmt für Wynn Resorts. Jetzt könnte genau der richtige Zeitpunkt sein, um hier einzusteigen.

Der Artikel Vom Lockdown zum Boom: Diese Aktie könnte bald abheben ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Wertpapiere. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

