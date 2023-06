Vom Backabfall zum grünen Wasserstoff: Das Erfolgsrezept der GEP SE

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



Düsseldorf (ots) -Die GEP Green Energy Production SE kann aus Nebenprodukten der Biogasanlage grünen Wasserstoff erzeugen. Somit nimmt die GEP im wachsenden Zukunftsmarkt eine zentrale und verantwortungsvolle Rolle ein. Eins der Hauptziele des Unternehmens besteht darin, den grünen Wasserstoff zu günstigen Preisen zu produzieren.Null-AbfallkonzeptDas Unternehmen GEP Green Energy Production SE hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, den Umweltschutz zu maximieren und die Kosten zu minimieren. Bei seinem Zero-Waste-Geschäftsmodell werden ökologische Backabfälle und andere stärke- sowie zuckerhaltige Abfallstoffe der Lebensmittelindustrie in einem mehrstufigen Produktionsprozess verwertet. Der Prozess hat sich bereits bewährt und es werden somit ausschließlich ökologische Rohstoffe zum Einsatz kommen und damit leistet die GEP SE einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz.So entsteht grüner WasserstoffDer Produktionsprozess sieht folgendermaßen aus:- Die angelieferten Backabfälle werden nass vermahlen und gemaischt. Durch das anschließende Erhitzen der Maische beginnt ein Gärungsprozess, aus dem Bio-Ethanol, Abwärme, ein Biogasgemisch und Gärrest resultieren.- Bei der Verwertung der Nebenströme der Brennerei entstehen auch noch Ammoniak und andere Stickstoffverbindungen. Diese werden in Wasserstoff und Stickstoff zerlegt.- Der grüne Wasserstoff wird über ein innovatives Zusatzmodul - ein Membranverfahren und ein Niedertemperatur-Plasmafeld - vom Stickstoff getrennt, verdichtet und alle aus dem Gärrest gefilterten Schadstoffe sowie der daraus produzierte grüne Wasserstoff stehen somit für den weiteren Gebrauch oder Verkauf zur Verfügung.Hier entsteht ein großer Vorteil gegenüber des bekannten Elektrolyse Verfahrens. Das Wasser wird nicht verbraucht, sondern gereinigt, sodass es in den Wasserkreislauf zurückgeführt werden kann. Durch den aus den Nebenströmen erzeugten grünen Strom ist keine zusätzliche Energie nötig, um die Elektrolyse für das gereinigte Wasser durchzuführen.Die Verwendung von grünem Wasserstoff als Energieträger bietet viele Vorteile: Unter anderem erzeugt er bei der Verbrennung nur Wasserdampf als Abfallprodukt, wodurch er eine saubere und umweltfreundliche Energiequelle ist. Dieser wird sowohl für das gesamte Transportwesen, als auch für den Einsatz in der Stahlbranche genutzt. Des Weiteren kann er als Rohstoff in der chemischen Industrie eingesetzt werden und wird auch in der Produktion von Düngemitteln, Kunststoffen, Medikamenten und anderen Produkten verwendet.Die GEP SE zeigt, dass Umweltbewusstsein und Rentabilität kein Widerspruch sein müssen. Der grüne Energiemarkt, wie die GEP SE ihn definiert, wird sich zu einem der aussichtsreichsten und gewinnbringendsten Märkte der nächsten Jahrzehnte entwickeln.Über die GEP Green Energy Production SEDie GEP SE ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Erzeugung von grüner Energie spezialisiert hat. Es ist ein wichtiger Akteur auf dem Energiemarkt und hat sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende voranzutreiben und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Das geschieht, indem die GEP SE aus einem ökologischen Abfallprodukt eine nachhaltige Produktpalette aus den drei entscheidenden Energieprodukten produzieren wird: grüner Wasserstoff, Bio-Ethanol und grüner Strom. Die gesamte Produktion läuft dann mit klimaneutraler Energie-Selbstversorgung. Weitere Infos: https://greenenergyproduction.de/Pressekontakt:GEP Green Energy Production SEVogelsanger Weg 11140470 Düsseldorf---Tel.: 0211-838684-60Fax: 0211-838684-62Internet: https://greenenergyproduction.de/E-Mail: info@gep-se.deOriginal-Content von: GEP Green Energy Production SE, übermittelt durch news aktuell