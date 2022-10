Vom 7. bis 11. November: BIOGAS Convention International 2022 diskutiert die aktuelle und zukünftige Rolle von Biogas

Freising, Deutschland (ots/PRNewswire) -Angesichts der aktuellen Herausforderungen bei der Energieversorgung und beim Klimaschutz weltweit ist das Potenzial von Biogas deutlicher im Fokus denn je. Mit der 32. BIOGAS Convention 2022 lädt der Fachverband Biogas e.V. vom 7. bis 11. November zu einem aktuellen Online-Austausch für und mit der Biogasbranche ein.Seit Februar 2022 erweist sich die vermeintlich sichere Energieversorgung in Westeuropa als äußerst fragil. Die Bedeutung von Biogas als sicherer, unabhängiger und klimafreundlicher Energie- und Wärmelieferant ist daher unbestritten. Auf der BIOGAS Convention werden Methoden und konkrete Lösungen vorgestellt, die dieses Potenzial ausschöpfen.Vom 7. bis 11. November bringt der Kongress Branchenexperten, Wissenschaftler und politische Entscheidungsträger aus der ganzen Welt zu Online-Vorträgen und Debatten zusammen. Über 50 Vorträge in deutscher und englischer Sprache von Vertretern der Biogas- und Biomethanbranche decken ein breites Spektrum an Themen ab, die Industrie, Unternehmen und Kommunen derzeit bewegen. Die Vorträge und Diskussionen umfassen u.a. die EU-Politik und -Verordnungen, Know-how und Innovationen, Sicherheitsaspekte, Substratversorgung sowie Biomethan und Gärprodukte. Deutsche Best-Practice-Beispiele und wegweisende Projekte aus Ländern wie Frankreich, Italien, Brasilien oder Mexiko werden vorgestellt.Jeder Convention-Tag beginnt um 10 Uhr und endet um 16 Uhr (MEZ).Die Chat-Plattform der Konferenz bietet die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und Geschäftsbeziehungen zu pflegen. Das detaillierte Programm des deutschen und des internationalen Teils finden Sie hier:7.-11. November www.biogas-convention.com (auf Deutsch)8.-10. November www.biogas-convention.com/en (auf Englisch)Konferenztickets, einschließlich Ermäßigungen für Vertreter von Regierungen und Behörden, Teilnehmer aus Entwicklungsländern und Studenten sowie kostenloser Zugang für Medienvertreter, sind erhältlich unter www.biogas-convention.com/en/registration/booking/Der Fachverband Biogas e.V. vertritt die Biogasbranche im Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) e.V. Mit über 4.700 Mitgliedern ist er die größte Interessenvertretung der Biogasbranche in Europa. Zu den Mitgliedern zählen Hersteller und Planer sowie Anlagenbetreiber in ganz Deutschland.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1924040/German_Biogas_Association_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vom-7-bis-11-november-biogas-convention-international-2022-diskutiert-die-aktuelle-und-zukunftige-rolle-von-biogas-301654785.htmlPressekontakt:Frau Andrea Horbelt,Fachverband Biogas e.V.; Kontakt für die Medien: Marketingunterstützung BIOGAS Convention 2022,Herr Florian Boenigk c/o WPR COMMUNICATION,E-Mail: biogas@wprc.deOriginal-Content von: German Biogas Association, übermittelt durch news aktuell