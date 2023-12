Volvo Car AB Aktie: Das war ja klar …

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Volvo Car eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und an vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Volvo Car daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Volvo Car von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Technisch gesehen ist Volvo Car derzeit ein "Schlecht" laut des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 42,22 SEK, womit der Kurs der Aktie (33,26 SEK) um -21,22 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) von 38,38 SEK in den vergangenen 50 Tagen entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -13,34 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Die Kommunikation über Volvo Car in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Volvo Car wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Um zu beurteilen, ob die Volvo Car-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (61,25 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (60,76) zeigen, dass die Volvo Car-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse. Insgesamt erhält Volvo Car eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.