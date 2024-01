Volvo Car AB Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Volvo Car betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 79,62 Punkten, was darauf hindeutet, dass Volvo Car momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,77, was darauf hinweist, dass Volvo Car weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Volvo Car in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Volvo Car-Aktie beträgt derzeit 41,53 SEK, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 36,08 SEK, auch hier liegt der letzte Schlusskurs unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Volvo Car auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Volvo Car in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.