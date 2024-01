Volvo Car AB Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Das Internet spielt eine entscheidende Rolle bei der Verstärkung oder sogar Umkehrung von Stimmungen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen beeinflussen die Einschätzungen von Aktien. In Bezug auf Volvo Car wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb die Bewertung "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Volvo Car eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Volvo Car-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 41,66 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 32,5 SEK liegt, was einer Abweichung von -21,99 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt ergibt eine Abweichung von -11,08 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Volvo Car daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Volvo Car-Aktie. Sowohl der RSI7 (67,27) als auch der RSI25 (58,44) führen zu dieser Einstufung. Somit ergibt sich ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.