Volvo Car AB Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Volvo Car-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 34,13 SEK gehandelt, was einem Rückgang von 13,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -20,09 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index ordnet die Volvo Car-Aktie als Neutral-Titel ein. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Volvo Car-Aktie beträgt 52,89, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 63,48 bedingt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.

In den letzten Wochen wurde bei Volvo Car eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies erfolgt auf Basis der Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigen. Aufgrund negativer Auffälligkeiten bei Volvo Car wird dieses Kriterium daher als "Schlecht" bewertet. Die Stärke der Diskussion bzw. die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigt dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Volvo Car für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Volvo Car eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und ein negatives Stimmungsbild, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Volvo Car daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Volvo Car von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.