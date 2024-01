Volvo Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Volvo in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. In den letzten Tagen waren die Themen jedoch hauptsächlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führte.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergab sich eine "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale (3 "Gut", 1 "Schlecht). Trotzdem wurde die Stimmung rund um Volvo als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum vorhanden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergab sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Volvo-Aktie beträgt aktuell 55, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergab ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt lieferte die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergab der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die kurzfristige Analysebasis ergab jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhielt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.