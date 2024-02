Volvo Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) beurteilt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI von Volvo liegt bei 3,04, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Volvo-Aktie daher in diesem Bereich die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 230,22 SEK im Vergleich zum aktuellen Kurs (270 SEK) eine Abweichung von +17,28 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Volvo als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,63 insgesamt 78 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 49,19 beträgt. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien deuten auf eine gemischte Stimmung rund um die Volvo-Aktie hin. Während in den vergangenen Wochen insgesamt positive Meinungen überwogen, wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Das Handelssignal ergibt ein positives Gut-Signal, was letztlich zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Auffassung, dass die Aktie von Volvo bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.