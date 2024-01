Volvo Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo Group":

Die technische Analyse der Volvo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 224,11 SEK liegt, was 10,24 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 247,05 SEK liegt. Das bedeutet, dass die Aktie als "Gut" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 243,02 SEK, was einer Nähe von +1,66 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Volvo-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt einen Wert von 86,07 und eine Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,59 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung auf Basis des RSI ist somit "Schlecht".

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Volvo in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Ebene daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung. Zudem wurden 2 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.