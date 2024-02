Volvo Aktie: Das ist erstaunlich

Die Dividendenrendite von Volvo beträgt derzeit 2,82 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Volvo eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten. In den letzten Wochen gab es eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Volvo, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussion über Volvo hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Der Relative Strength Index zeigt, dass Volvo weder "überkauft" noch "überverkauft" ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Volvo für diesen Punkt unserer Analyse als "Neutral" bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass Volvo derzeit -0,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird Volvo jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +9,75 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Volvo kaufen, halten oder verkaufen?

