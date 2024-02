Volvo Aktie: Der ganz große Wurf!

Der schwedische Automobilhersteller Volvo wird einer fundamentalen, technischen und sentimentalen Analyse unterzogen. Laut der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Volvo mit einem Wert von 10,63 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Maschinen", was darauf hindeutet, dass das Unternehmen unterbewertet ist. Im Vergleich zum Branchen-KGV von 49,1 liegt der Abstand bei 78 Prozent. Daher erhält Volvo eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse wird die Distanz des Volvo-Aktienkurses zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, sowie zum GD200 untersucht. Mit einem Kurs von 270 SEK liegt Volvo aktuell +5,95 Prozent über dem GD50, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +17,28 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Volvo-Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume die Einschätzung "Gut".

Bei der Untersuchung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Volvo in den letzten Monaten zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Volvo ist neutral, da trotz vorwiegend positiver Meinungen in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Analytische Untersuchungen zeigen allerdings überwiegend positive Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich somit insgesamt eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments für Volvo.