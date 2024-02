AB Volvo Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Die Anlegerdiskussionen über Volvo in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen diskutiert wurden. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen derzeit als "Neutral" ein. Auch das Handelssignal deutet auf ein gutes Signal hin, was letztendlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Volvo im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 2,82 % auf, was 0,17 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,99 % ist. Dies führt zur Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Volvo-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 230,22 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 270 SEK liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +17,28 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einer Abweichung von +5,95 Prozent.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Volvo als überverkauft betrachtet werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen neutralen Zustand, wodurch eine Gesamtbewertung von "Gut" für diese Kategorie vergeben wird. Die Aktie von Volvo wird somit bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.