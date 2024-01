Volvo Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Volvo in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hinweist. Deshalb erhält Volvo in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,48 Punkten, was darauf hinweist, dass Volvo weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, was dazu führt, dass das Wertpapier für den RSI25 ebenfalls mit "Neutral" eingestuft wird.

Die Bewertung der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung überwiegend negativ ist. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils negativ. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Gut" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Volvo hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Volvo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 224,59 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 248,25 SEK liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Volvo-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.