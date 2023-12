AB Volvo Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Das Internet spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Stimmung und des Buzzes rund um bestimmte Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien liefern. In Bezug auf Volvo wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die fundamentalen Daten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Volvo einen Wert von 11 auf, was bedeutet, dass die Börse derzeit 11,44 Euro für jeden Euro Gewinn von Volvo zahlt. Dies liegt 75 Prozent unter dem branchenüblichen Wert und führt zu einer Bewertung als "Gut" aufgrund der Unterbewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Volvo-Aktie der letzten 200 Handelstage um +15,41 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von +10,2 Prozent auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger zu Volvo war überwiegend negativ, wie auf sozialen Plattformen gemessen wurde. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen zu Volvo diskutiert, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab überwiegend "Schlecht"-Bewertungen, was zu dem Befund führt, dass Volvo hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden muss.