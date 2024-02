Volvo Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Dividendenrendite für Volvo beträgt aktuell 2,82 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (3,21) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Volvo. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, dass Volvo aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. In der Kategorie "Fundamental" wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, das bei Volvo aktuell bei 11 liegt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinenbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 48 aufweisen, wird Volvo als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass Volvo derzeit ein "Gut" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 227,56 SEK, während der Aktienkurs bei 257,35 SEK liegt, was einer Abweichung von +13,09 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 250,68 SEK, was einer Abweichung von +2,66 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, insgesamt erhält sie jedoch ein "Gut"-Rating.

Volvo kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Volvo jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Volvo-Analyse.

Volvo: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...